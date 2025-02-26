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Оценено наличие свободных мест для иностранных брендов в российских Торговых центрах

Эксперт Яруллина: в ТЦ есть до 15% свободных площадей для иностранных брендов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В российских торговых центрах есть до 15% свободных площадей для иностранных брендов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение партнера по торговому направлению компании BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной.

Как уточнила эксперт, процент свободных мест зависит от конкретного торгового центра, в том числе его расположения. В самых популярных столичных комплексах вакантность составляет 3-5%, так как места западных брендов оперативно заняли российские, турецкие и азиатские компании.

В ГУМе и ЦУМе свободного пространства для размещения новых брендов почти нет. Как отметила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, доля вакантных мест в столичных ТЦ за год уменьшилась на 4%, или на 500 тысяч квадратных метров.

Во второй половине февраля компания Kokoc Group представила исследование, по результатам которого выяснилось, что на рынке наблюдается нарастающий тренд на возвращение ушедших брендов.

В компании отмечали, что в первом квартале 2022 года из России ушли или приостановили инвестиции в свой бренд на территории страны 560 компаний, однако уже во втором квартале того же года 15 зарубежных компаний возобновили свою деятельность. В четвертом квартале 2024 года вернулись уже 235 компаний.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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