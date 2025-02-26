Роспатент и Корпорация МСП запустили новый сервис для малого и среднего бизнеса

Представители малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться услугой Роспатента по регистрации товарного знака на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Кроме того, на площадку планируется добавить сервис по использованию товарного знака.

«Расширяя возможности получения услуг Роспатента на цифровой платформе, мы совместно с ведомством запустили на МСП.РФ сервис, который помогает предпринимателям получить правовую охрану для используемых ими товарных знаков, что будет являться для них механизмом защиты своей интеллектуальной собственности. Пользователь цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Пользователи платформы МСП.РФ смогут регистрировать свои товарные знаки в упрощенном режиме и совершать все необходимые действия на одной площадке.

«Роспатент развивает цифровую инфраструктуру для разработчиков и бизнеса, чтобы упростить и ускорить работу с интеллектуальной собственностью и нематериальными активами. Запуск и развитие наших сервисов на Цифровой платформе МСП.РФ – очередной шаг в этом направлении. Помимо «Регистрации товарного знака», мы также планируем интегрировать сюда госуслуги для предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и продления срока действия исключительного права на товарный знак», — заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

В настоящее время с помощью сервиса «Регистрация товарного знака» на платформе МСП.РФ можно подать соответствующую заявку. В дальнейшем появится возможность отслеживать статус ее рассмотрения в Роспатенте. В этот сервис на цифровой платформе также планируется добавить различные механизмы по защите и использованию товарного знака вплоть до реализации права на его применение по франшизе. Кроме того, на МСП.РФ можно ознакомиться с каталогом проверенных франшиз и подать заявку на их приобретение.

Также субъекты МСП могут воспользоваться «Поисковой платформой Роспатента»: осуществлять поиск по зарегистрированным товарным знакам и заявкам на них. Это исключает риск подачи заявки на товарный знак, схожий или тождественный ранее зарегистрированному иным лицом.