«Роснефть» заняла четвертое место в рейтинге крупнейших нефтяных компаний мира

«Роснефть» обошла ExxonMobil в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира

«Роснефть» поднялась с пятой строчки на четвертую в рейтинге 100 крупнейших нефтяных компаний мира 2025 года по версии энергетического агентства Energy Intelligence, обогнав американскую ExxonMobil. Об этом сообщается на сайте агентства.

Первые места составители рейтинга отдали саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Ирана National Iranian Oil Company, NIOC и китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC.

«Роснефть» заняла четвертое место, сместив американскую Exxon Mobil, которая занимала эту позицию на протяжении 7 лет.

Президент Energy Intelligence Алекс Шинделар подчеркнул, что рейтинг топ-100 мировых государственных и международных нефтегазовых компаний 2025 года отражает стратегическую перестройку.

Он отметил, что изменение стратегий среди супермагнатов и ведущих независимых нефтегазовых компаний привело к перестановкам в топ-10.

Переход «Роснефти» на четвертое место Шинделар объяснил ростом добычи газа российской компанией, а также снижением результатов Exxon.

Помимо «Роснефти», в топ-100 от Energy Intelligence также вошли такие российские компании, как «Газпром», занявшая 7 строчку вместе с венесуэльской PDVSA, «Лукойл» (13 строчка), «Сургутнефтегаз» (30 строчка), «Новатэк» (32 строчка), «Татнефть» (52 строчка) и «Русснефть» (85 строчка).

Рейтинг Energy Intelligence составляется ежегодно и сравнивает частные компании с национальными нефтяными компаниями. Аналитики изучают такие параметры, как запасы нефти и природного газа, добыча этих природных ресурсов, мощность дистилляции нефтеперерабатывающего завода и объем продаж нефтепродуктов.