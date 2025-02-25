Финансовая отчетность Сбера может быть опубликована 27 февраля

Эксперты финансового рынка считают, что Сбербанк покажет «сильные результаты» по МСФО за 2024 год. Об этом рассказал доцент кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман.

Публикация консолидированных результатов банка за прошлый год по МСФО ожидается в этот четверг. Предполагается, что отчет позволит более точно оценить размер итоговых дивидендов.

Перельман напомнил, что по итогам отчетности по российским стандартам банк уже показал рост прибыли, а результаты за январь также показали впечатляющий результат.

«Можно ожидать, что Сбербанк покажет новый квартальный рекорд по прибыли», — добавил он.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов также отметил, что рынок ждет отличных рекордных финансовых результатов Сбера за 2024 год.

«Чистая прибыль может составить 1,56 триллиона рублей, а дивиденды 35 рублей на акцию. Несмотря на сложные макроэкономические условия Сберу удается поддерживать эффективный высокотехнологичный бизнес. Акции Сбера остаются локомотивом российского фондового рынка», — сказал эксперт.

В свою очередь, старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова предположила, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2024 года составит около 1,6 трлн рублей против 1,5 трлн рублей в 2023 году.

«Банку удалось удержать высокую процентную маржу, контролируя при этом стоимость риска и операционные расходы», — сказала она.

Экономист Лазарь Бадалов считает, что по результатам публикации отчетности может быть обновлен прогноз на этот год как по финансовым показателям банка, планам по его развитию, так и по дивидендам.

Напомним, Сбербанк является крупнейшим по объему активов в России и наиболее популярным банком у населения страны. По данным Сбера, количество активных клиентов — физических лиц банка на конец декабря 2024 года достигло 109,9 млн, увеличившись с начала года на 1,4 млн человек. При этом объем средств клиентов на счетах в банке на конец прошлого года достиг 27,6 трлн рублей (+21,9% с начала года).