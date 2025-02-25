В «Сбербанк Онлайн» появилась возможность оформить ИП

В приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность оформить ИП, сообщает пресс-служба Сбера.

Для оформления необходимо выбрать «Регистрация ИП» в разделе «Сервисы для бизнеса».

Также Сбер направит все документы в ФНС и сообщит об изменениях в статусе заявки.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин, в первые дни новой функцией воспользовались более 200 клиентов.

«Наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров», — сказал Шашкин.