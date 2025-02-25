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В Сбере заявили о желании сделать ИИ доступным для людей

Александр Ведяхин: финансовый эффект от внедрения ИИ превысил 400 млрд рублей
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Пресс-служба Сбера

Финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес Сбера составил более 400 млрд рублей по итогам 2024 года, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что Сбер стремится не только развивать ИИ, но и делать его доступным для широкого круга людей.

Также Ведяхин спрогнозировал эффект от ИИ в 2025 году.

«По нашим прогнозам, в 2024 году финансовый эффект от внедрения генеративного ИИ в бизнес Сбера составит не менее 50 млрд рублей», — сказал он.

Ведяхин отметил, что сейчас в мире наблюдается смещение трендов в сфере ИИ.

Он добавил, что сейчас важно делать ИИ умнее, а не вкладывать в него как можно больше.

«Главным преимуществом сейчас становится инженерная изобретательность, а не только бюджет», — сказал он.

Также в своем интервью Ведяхин рассказал и китайских ИИ-моделях, международной сети альянсов ИИ и модели DeedSeek.

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