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Мужчины назвали желаемые помещения в квартире

Девелопер Голев: 27% мужчин хотят иметь в квартире сауну, а 22% — мастерскую
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Более четверти — 27% — россиян хотели бы иметь в квартире сауну (речь идет о вмонтированном парогенераторе в душевой кабине, а также обустройстве сидячего места там). 22% мужчин мечтают о специально оборудованном месте для ремонта и творчества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Optima Development накануне Дня защитника Отечества, которые есть у «Газеты.Ru».

На третьей строчке рейтинга расположился спортивный зал (19% опрошенных). Домашний кинотеатр выбрали 15%. Еще 12% респондентов отдали предпочтение игровой комнате.

Менее востребованными оказались такие опции, как домашняя пивоварня (9%), бильярдная (7%), сигарная комната (5%), виртуальный тир (4%) и музыкальная студия (3% опрошенных).

В пресс-службе компании уточнили, что максимальная площадь потребуется для бильярдной и она не превышает 20 квадратных метров.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев сказал, что о необходимости дополнительного помещения лучше задуматься до покупки квартиры.

«Жилье с четырьмя и более комнатами на рынке новостроек премиум-класса в Москве составляют всего 5% от общего количества предложений. Если потребность в собственном пространстве появилась позже покупки жилья, можно рассмотреть возможность приобретения соседней квартиры под объединение. Помимо дополнительного помещения для личных целей хозяина жилья, здесь можно организовать дополнительные технические комнаты (постирочная, гардеробная, гостевой санузел)», — отметил он.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее была подсчитана стоимость квадратного метра в российских квартирах в пересчете на борщи.

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