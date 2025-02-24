Ингредиенты для приготовления одного популярного блюда заметно подорожали

Ингредиенты для приготовления блинов в домашних условиях в России повысились в цене за прошедший год на 14%, написала «Российская газета» со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Ntech.

Цены считали для таких позиций из рецепта, как: молоко (500 мл), мука (300 гр.), яйца (3 шт.), сахар (50 гр.), сливочное масло (40 гр.).

По словам аналитика Леонида Ардалионова, основной вклад в подорожание соответствующего набора продуктов внесло сливочное масло. Стоимость остальных компонентов увеличилась всего на 6%.

На прошлой неделе в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что с 1 по 15 февраля 2025 года средний чек на ингредиенты для блинов на четверых человек в российских магазинах вырос на 5% к аналогичному периоду 2024-го, до 142 рублей. В доставке блины подорожали на 12% за год, до 239 рублей.

На этой неделе медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какие начинки чаще всего готовят россияне для блинов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Ранее ученые рассказали, как сделать блины полезнее без ущерба вкусу.