Блины в доставке резко подорожали

«Чек Индекс»: блины в доставке в России за год подорожали на 12%

С 1 по 15 февраля 2025 года средний чек на ингредиенты для блинов на четверых человек в российских магазинах вырос на 5% к аналогичному периоду 2024-го, до 142 рублей. В доставке блины подорожали на 12% за год, до 239 рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Аналитики ресурса «Чек Индекс» рассчитали динамику цен на блины, основываясь на классическом рецепте по «быстрому» способу, который включает молоко (500 мл), два яйца, стакан пшеничной муки (200 г), три столовые ложки подсолнечного масла, столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли. В среднем цена «блинного набора» составила 162 рубля в Москве (+7% за год), 150 рублей в Санкт-Петербурге (+6%), 154 рубля в Краснодаре (+5%), 143 рубля в Казани (+6%), 158 рублей в Екатеринбурге (+10%) и 178 рублей в Новосибирске (+6%).

Стоимость упаковки блинной муки или готовой смеси, содержащей все необходимые ингредиенты, в среднем выросла на 13% за год и составила 177 рублей. При этом цены на блины в кафе и ресторанах увеличились еще заметнее: средняя стоимость порции достигла 271 рубля, что на 14% выше, чем годом ранее. Замороженные блины также подорожали, их средняя цена составила 181 рубль, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Перед Масленицей традиционно растет потребление муки и блинных смесей, а в этом году спрос дополнительно подстегнуло приближение Дня защитника Отечества 23 февраля. Кроме того, заметно увеличился интерес к онлайн-покупкам: за год объем заказов готовых блинов через интернет вырос на 24%, а замороженных — на 32%. Среди готовых и замороженных блинов наибольшей популярностью пользуются варианты с мясной начинкой и творогом. Также фиксируется рост продаж отдельных ингредиентов: готовые блинные смеси и мука продаются на 14% лучше, чем год назад, а спрос на пшеничную муку увеличился на 3%.

Масленичная неделя в России пройдет с 24 февраля по 2 марта, а значит, спрос на блины и их ингредиенты продолжит расти.

Ранее стало известно, как большинство россиян будут отмечать Масленицу в 2025 году.