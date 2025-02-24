Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор выставки «Россия» попала под санкции ЕС

ЕС внес в санкционный список гендиректора выставки «Россия» Наталью Виртуозову
close
Телеграм-канал Национальный центр «Россия»

Евросоюз внес в санкционный список гендиректора выставки «Россия» Наталью Виртуозову. Обновленный список опубликовал на официальном сайте Европейский совет.

Согласно опубликованному документу, под санкциями также оказался сам Национальный центр «Россия». ЕС мотивировал решение тем, что организация якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

До этого под санкции Евросоюза попали комик Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

Евросоюз 24 февраля 2025 года утвердил 16-й пакет санкций против России. Всего в санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российских СМИ. Кроме того, ЕС впервые ввел запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее Евросоюз ввел санкции против российской академии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами