Гендиректор выставки «Россия» попала под санкции ЕС

Евросоюз внес в санкционный список гендиректора выставки «Россия» Наталью Виртуозову. Обновленный список опубликовал на официальном сайте Европейский совет.

Согласно опубликованному документу, под санкциями также оказался сам Национальный центр «Россия». ЕС мотивировал решение тем, что организация якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

До этого под санкции Евросоюза попали комик Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

Евросоюз 24 февраля 2025 года утвердил 16-й пакет санкций против России. Всего в санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российских СМИ. Кроме того, ЕС впервые ввел запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее Евросоюз ввел санкции против российской академии.