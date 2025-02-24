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«Аэрофлот» увеличит частоту полетов во вьетнамский город Нячанг

С 1 апреля «Аэрофлот» будет летать из Москвы в Нячанг трижды в неделю
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Depositphotos

С 1 апреля авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский курортный город Нячанг (аэропорт Камрань) до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Дополнительный рейс введут из Москвы по вторникам, а обратно по средам. Продажа билетов уже открыта.

Напомним, ранее глава «Аэрофлота» Сергей Александровский анонсировал запуск рейсов в Нячанг в конце марта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Изначально планировалось, что полеты будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы по четвергам и субботам, обратный рейс — по пятницам и воскресеньям.

Однако в связи с возросшим спросом на перелеты в этом направлении в авиакомпании решили открыть дополнительные рейсы.

Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы. 31 января 2024 года авиакомпания возобновила полеты в Хошимин и за прошлый год перевезла туда и обратно более 73 тыс. пассажиров.

В «Аэрофлоте» отметили, что Вьетнам является одним из популярных международных направлений.

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