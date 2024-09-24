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Суд взыскал с братьев Магомедовых более 326 млн рублей

Суд взыскал с братьев Магомедовых более 326 млн рублей по иску ПАО «Россети»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Пресненский суд Москвы постановил взыскать более 326 миллионов рублей с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их сообщников, осужденных по делу о мошенничестве в группе компаний «Сумма». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил частично удовлетворить гражданский иск ПАО «Россети», — говорится в сообщении.

Также еще один иск на 549 миллионов рублей судом был оставлен без рассмотрения. «Россети» дано право обратиться в суд самостоятельно в порядке гражданского судопроизводства.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей. В апреле арбитражный суд Москвы запретил осужденному экс-владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство с «Транснефтью» в Высоком суде Англии и Уэльса. Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мосгорсуд несколько смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей.

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