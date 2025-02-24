Депутат рассказал, как получить московскую надбавку к пенсии

Чтобы получить московскую надбавку к пенсии, нужна постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте на срок от 10 лет и получение пенсии там же, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Московская надбавка к пенсии — важная мера поддержки для граждан, проживающих в столице. Рассчитывать на нее могут неработающие пенсионеры Москвы, если их доход ниже прожиточного минимума. В этом случае полагается доплата до его уровня или городского социального стандарта. Ключевым условием для получения московской надбавки является постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте в общей сложности не менее 10 лет и получение пенсии там же. Надбавка доступна и для самозанятых пенсионеров, а также тех, кто получает доход от акций, процентов по вкладам или сдачи недвижимости», — подчеркнул Никитин.

По его словам, существуют исключения и для некоторых категорий работающих пенсионеров — например, если среднемесячный заработок не превышает 20 тыс. рублей, может быть назначена компенсационная выплата до городского соцстандарта. Также на надбавку могут претендовать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие. Список утверждается правительством Москвы, пояснил Никитин.

Он уточнил, что для оформления надбавки нужно обратиться в МФЦ или подать заявление онлайн через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

В 2025 году минимальная пенсия в Москве для неработающих пенсионеров, проживающих в столице более 10 лет, составляет 25,8 тыс. рублей в месяц. Для тех, кто проживает в Москве менее 10 лет, пенсия устанавливается на уровне прожиточного минимума пенсионера — 17,9 тыс. рублей в месяц.

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