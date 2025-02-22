Раскрыта задолженность Google по решениям российских судов

Судебные приставы принудительно взыскивают с американской компании Google LLC свыше 21,5 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам и другим взысканиям судов имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Отмечается, что в отношении компании на основании поступивших исполнительных документов из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора открыто семь исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму более 21 млрд рублей. На основании материалов из Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств в отношении Google LLC. Взыскиваемая по ним сумма превышает 324 млн рублей. Кроме того, с компании взыскивают 220 тыс. рублей исполнительного сбора.

Общая сумма долга, который взыскивают приставы с Google LLC, составляет 21 543 273 686 рублей.

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