Компания МАЕР приобрела информационный холдинг 1MI

Медиахолдинг МАЕР приобрел 100% долей в ООО «ПремьерМедиаИнвест», в которых входит сеть региональных изданий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МАЕР.

Таким образом, МАЕР будет управлять региональными изданиями, входящими в холдинг 1MI. В список данных СМИ также входит агентство «Росбалт».

Совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор отметил, что приобретение связано с желанием использовать синергию двух холдингов. Он также заверил, что смена владельца не повлияет на редакционную политику СМИ, входящих в холдинг 1MI.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий», — сказал он.

Подписание договора купли-продажи и передача прав состоялись 19 февраля.

Российский Медиахолдинг МАЕР владеет крупнейшей высокотехнологичной цифровой сетью рекламных поверхностей крупного формата. Ежемесячная аудитория превышает 31 миллион человек, уточнили в холдинге.

Ранее сообщалось, что крупный китайский холдинг продаст свой последний актив в Петербурге.