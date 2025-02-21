Стало известно, куда россияне полетят по случаю Дня защитника Отечества

Слетать.ру: спрос россиян на путешествия по случаю 23 февраля вырос почти на 20%

Спрос россиян на путешествия по случаю празднования Дня защитника Отечества (с заездами 21–22 февраля 2025 года) вырос почти на 16% относительно прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в «Слетать.ру».

Как проанализировали в компании, большинство из тех, кто оставил заявку на путешествие, относятся к возрастной группе от 33 до 42 лет (таких 48,1%). За год до этого превалирующей возрастной группой туристов была от 30 лет до 41 года (44,8%).

Из всех заявок на путешествия по случаю 23 февраля большую часть — 54,8% — занимают женщины, мужчин — 45,2%. Судя по оставленным заявкам, 62,3% туристов планируют путешествовать вдвоем, втроем собираются 16,8%, в одиночку — 12,7%. Годом ранее вдвоем собирались ехать 62,2% туристов, втроем — 19,2%, в одиночку — 10%.

В основном в период с 21 по 22 февраля россияне планируют отправиться в Таиланд (27,7% от общего объема продаж, цена снизилась на 9,7% относительно года ранее, до 143 тысяч рублей), в Египет (22,4%, 127 тысяч рублей, дороже на 12,5%), ОАЭ (13,6%, 193 тысячи рублей, дороже на 17,9%), Турцию (7,5%, 87 тысяч рублей, дороже на 53,8%), по России (7,4% 62 тысячи рублей, дороже на 0,5%), во Вьетнам (4%), на Шри-Ланку (3,7%), в Китай (3%), Индию (1,9%), на Кубу (1,7%).

Годом ранее в топ-10 направлений входили: Таиланд (23%), Россия (19,9%), ОАЭ (15,4%), Египет (13,7%), Турция (7,2%), Куба (5,7%), Шри-Ланка (4,6%), Вьетнам и Индонезия с идентичными показателями (по 1,8%), Китай (1,5%), Абхазия (1,1%).

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