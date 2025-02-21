Wildberries введет новый инструмент для защиты брендов

Wildberries запустит новый инструмент по защите прав правообладателей в рамках совершенствования системы контроля за качеством продукции на платформе, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что инструмент позволит официальным представителям торговых марок получить дополнительный контроль за представленными на маркетплейсе товарами своих брендов. Например, правообладатели получать возможность самостоятельно одобрять или отклонять заявки продавцов на использование отметки «Оригинал». Кроме того, в случае отказа продавцу его заявка будет отправлена на проверку юриста Wildberries. В компании считают, что такой подход поможет исключить ошибки и гарантирует честную работу системы.

«Мы уделяем особое внимание защите интеллектуальной собственности и делаем все, чтобы покупатели могли легко находить и приобретать оригинальные товары на Wildberries. Раздел «Бренды» — еще один шаг к созданию прозрачной и безопасной торговой среды», — отметила директор по продукту портала продавцов объединенной компании Wildberries и Russ Анастасия Сычева.

В Wildberries уточнили, что компанией уже реализован ряд решений для борьбы с контрафактом. Например, в поиске и каталоге появился фильтр «Оригинал», который позволяет быстро находить подлинные товары от производителя. Также на платформе действует сервис «Цифровой арбитраж», позволяющий правообладателям напрямую проверять документы продавцов и оперативно реагировать на возможные нарушения. Если у продавца нет необходимых подтверждающих документов, его товар скрывается с витрины.

В компании считают, что эти нововведения на площадке Wildberries делают онлайн-шопинг удобнее, безопаснее и прозрачнее. Кроме того, решения позволяют покупателям находить качественные и проверенные товары.