Мощности для выпуска смартфонов в России остались невостребованными из-за низкого спроса

Ъ: выпуск смартфонов в России отстал от возможностей в 5 раз из-за слабого спроса

Российские заводы могли бы выпускать как минимум в пять раз больше смартфонов и планшетов, но из-за слабого спроса мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения участников рынка.

Как сообщил представитель компании по производству электроники Fplus, существующие сборочные линии на заводе компании имеют возможность обеспечить выпуск до 500 тысяч устройств в год, но в реальности речь идет только о 80–100 тысячах.

Вице-президент производителя электроники «Рикор» Сергей Куприянов отметил в разговоре с газетой, что за прошедший год интерес к планшетам производства его компании не вырос.

По словам представителя «Аквариуса», главным покупателем отечественной электроники являются крупные государственные и частные компании с повышенными требованиями к безопасности. Спрос на планшеты и смартфоны отечественного производства вырос за счет запрета на использования устройств Apple в ряде российских министерств и ведомств.

Ранее были названы лучшие смартфоны для покупки в феврале.