Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта

Юрист Житомирская: в РФ запретят сделки с землей без указания границ в ЕГРН

Изменения в закон о регистрации недвижимости делают невозможными сделки с земельными участками, если в ЕГРН нет данных об их границах. Об этом агентству «Прайм» заявила юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Житомирская.

Она подчеркнула, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Они также коснутся объектов недвижимости, которые расположены на участках.

Житомирская добавила, что отсутствие точных границ может привести к территориальным спорам с соседями, а также затруднить продажу и строительство. Эксперт отметила, что все собственники должны проверить наличие границ на кадастровой карте или в выписке из ЕГРН.

Если их нет, то следует пригласить кадастрового инженера для межевания, а после — согласовать с соседями и подать в Росреестр межевой план, заключила Житомирская.

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