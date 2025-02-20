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ВТБ предоставил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине

Владельцы карты «СВОи» от ВТБ могут получить онлайн-консультацию круглосуточно
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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

С февраля владельцы карты ВТБ «СВОи» могут подключить бесплатный доступ к опции «Телемедицина Плюс». Она включает в себя консультации врачей онлайн, а также возможность психологической и юридической поддержки. Воспользоваться услугой могут также супруга и дети держателя карты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Получить онлайн-консультацию врача-терапевта или педиатра можно круглосуточно без предварительной записи. Для того, чтобы получить рекомендации узких специалистов — гастроэнтеролога, кардиолога, хирурга, невролога, офтальмолога, травматолога-ортопеда и других — нужно записаться заранее. После консультации врачи дадут письменное заключение.

Подключить опцию «Телемедицина Плюс» можно в ВТБ Онлайн. Владельцам карты «СВОи» система выдаст номер страхового полиса. Через пять дней клиент сможет зарегистрировать его в мобильном приложении страховой компании СОГАЗ и пользоваться услугами онлайн-медицины.

Начальник управления продаж в корпоративном канале, вице-президент ВТБ Илья Ермаков отметил, что компания расширяет ассортимент банковских услуг, стараясь учесть интересы и потребности своих клиентов.

«Выпустив карту «СВОи», мы предложили ее держателям и их близким доступ к квалифицированной медицинской и юридической помощи в любом уголке страны без необходимости посещения клиники. В настоящее время получить карту «СВОи» могут ветераны боевых действий Министерства обороны РФ, но уже в ближайшее время она будет доступна и для ветеранов боевых действий других ведомств, включая ФСИН и МВД», — рассказал он.

Напомним, карта «СВОи» объединяет функции социальной, банковской карты, а также цифрового удостоверения личности ветерана боевых действий.

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