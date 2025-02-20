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В Европе усомнились в сохранении антироссийских санкций США

FT: европейские чиновники сомневаются, что США сохранят санкции против России
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Yves Herman/Reuters

В Европе чиновники сомневаются, что США будут сохранять и поддерживать санкции против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Чиновники опасаются, что если США отменят свои меры — или хотя бы дадут понять, что их больше не беспокоит их обход, — Россия, скорее всего, сможет воспользоваться зияющей дырой», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что таким образом Россия сможет вернуться к обычному режиму работы во многих областях. Собеседники издания уточнили, что часть администрации президента США Дональда Трампа хочет сохранить ограничения и даже «агрессивно настроена» по этому вопросу.

До этого портал EUobserver писал, что Европейские санкционные списки против РФ утратят силу, если США решат снять ранее введенные Вашингтоном ограничения. Тем не менее страны ЕС все еще смогут оставить себе €200 млрд замороженных российских активов, отметило издание.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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