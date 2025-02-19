В Сбере заявили о равенстве GigaChat MAX и DeepSeek в задачах на русском языке

Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX не уступает китайской DeepSeek в задачах на русском языке. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, банк провел сравнения последних работ DeepSeek с семейством моделей GigaChat. Он уточнил, что в ответах на многие вопросы, где модели не нужно рассуждать, нейросеть Сбера быстрее справляется с задачами, особенно в банковских тематиках и на русском языке.

«При этом китайская нейросеть может показывать хорошие результаты в ответах, где требуются серьезные размышления. Сбербанк стремится стать лидером в сфере искусственного интеллекта, поэтому мы уже совершенствуем наши AI-сервисы», — подчеркнул Белевцев.

Топ-менеджер банка считает, что искусственный интеллект (ИИ) может применяться практически во всех направлениях бизнеса и отраслях экономики. Он уточнил, что наиболее часто такие инструменты оказываются полезными в процессе разработки программного обеспечения.

В Сбере рассчитали, что помощники на основе ИИ могут сэкономить до 40% рабочего времени разработчиков.

Также Белевцев отметил, что технология Deep Research, используемая в моделях OpenAI, представляет собой продвинутую платформу для решения комплексных исследовательских задач. По его словам, она обладает возможностью взаимодействовать с внешними инструментами: обрабатывать потоки мыслей, открывать ссылки, проводить поиск и интерпретировать полученные данные, обеспечивая значительно больше функциональных возможностей. Он подчеркнул, что все модели семейства GigaChat поддерживают работу с внешними инструментами благодаря функции вызова функций (function calling).

При этом топ-менеджер Сбера уточнил, что чрезмерное регулирование развития технологий ИИ может создать дополнительные сложности для технологических команд. Это связано с инновационностью решений, высокими затратами ресурсов и быстрыми темпами развития отрасли.