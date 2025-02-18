«СберСтрахование жизни» будет развивать страхование долговременного ухода

«СберСтрахование жизни» до конца 2025 года предложит первые продукты страхования долговременного ухода, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что продукты будут повторять систему социального обеспечения, но с более гибкими возможностями.

Как отметил управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щелканов, за основу будут взяты 3 модели.

«Первая – система, при которой создается крупная управляющая компания с множеством профессиональных сиделок. Вторая – создание центров дневного наблюдения за пожилыми. Третья – размещение в центрах постоянного проживания», — рассказал он.

Щелканов добавил, что «СберСтрахование жизни» уже заключает договоры с несколькими центрами по всей России.