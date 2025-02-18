В Госдуме раскритиковали идею об индексации порогов для НДФЛ

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об индексации порогов для прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не поступало в Госдуму. Инициатива, в случае ее принятия, повлекла бы прямой рост налоговой нагрузки на россиян, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Я не знаком с предложением РСПП. Оно не поступало в Госдуму в виде законопроекта. РСПП не обладает правом законодательной инициативы. В целом предложение повлекло бы прямой рост налоговой нагрузки на граждан. И одно из главных обращений граждан и бизнеса к законодателям — не менять «правила игры». Мне кажется, текущие правила находят консенсус в обществе. И цели, которые обозначает РСПП, не могут быть достигнуты теми методами, которые они предлагают. Логики какой-то в предложении нет. Причем индексация порогов не является ни проинфляционным, ни дезинфляционным фактором, на мой взгляд», — отметил Фаррахов.

17 февраля РСПП предложил ежегодно индексировать пороги для прогрессивной шкалы НДФЛ, чтобы учитывать уровень инфляции в России. С 2025 года в РФ действует новая шкала НДФЛ: 13% — до 2,4 млн рублей, 15% — до 5 млн рублей, 18% — до 20 млн рублей, 20% — до 50 млн рублей, и 22% — для доходов свыше 50 млн рублей. Идея РСПП заключается в том, чтобы пороговые суммы росли вместе с инфляцией, что, по оценке союза, сделало бы налоги более справедливыми.

Ранее Минфин заявил о возможности изменения налоговой политики.