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В ЦБ прокомментировали «сгорание» цифровых рублей на счетах

В Центробанке опровергли миф о «сгорании» цифровых рублей на счетах
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Shutterstock

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина опровергла ряд распространенных в социальных сетях мифов о цифровом рубле. Особое внимание было уделено распространяющемуся видеоролику, содержащему ложное утверждение о «сгорании» цифровых рублей при неиспользовании в определенный срок, пишет РБК.

Бакина категорически опровергла эту информацию, подчеркнув, что цифровые рубли, подобно наличным деньгам, являются собственностью владельца счета и ими можно распоряжаться без каких-либо временных ограничений. Закон не предусматривает никаких сроков давности или автоматического аннулирования средств на цифровом счете.

В ходе программы также было отмечено, что МФЦ не участвуют в процессе открытия счетов цифрового рубля.

До этого в ЦБ отметили, что россияне смогут пользоваться цифровым рублем только при желании. В ЦБ отмечали, что гражданам не будут автоматически открывать цифровые кошельки, на которых могут храниться цифровые рубли.

Ранее сообщалось, что в РФ могут начать платить пособия цифровыми рублями.

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