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Россияне смогут пользоваться цифровым рублем только при желании

Центробанк России: гражданам не будут автоматически открывать цифровые кошельки
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Максим Блинов/РИА Новости

Граждане России смогут пользоваться цифровым рублем только при собственном желании. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

Как заявили в регуляторе, для того, чтобы открыть цифровой кошелек (счет цифрового рубля), человеку необходимо использовать мобильное приложение своего банка. При этом финансовая организация должна быть подключена к платформе цифрового рубля.

В ЦБ подчеркнули, что никто другой за человека открыть такой кошелек не сможет. Там уточнили, что автоматически открываться он никому не будет.

«Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать счет цифрового рубля», — отметили в регуляторе.

В ЦБ добавили, что нет необходимости заполнять какие-либо специальные заявления об отказе пользоваться цифровыми рублями и подавать их в МФЦ или другие инстанции.

По требованиям Центробанка, к 1 июля 2025 года крупнейшие банки России должны обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, включая открытие и пополнение счетов, переводы и прием цифровых рублей. В 2024 году к 13 банкам — участникам тестирования цифрового рубля присоединятся еще 16, а число клиентов-физлиц вырастет с 600 до нескольких тысяч. В 2025 году ожидается реализация офлайн-режима цифрового рубля и подключение финансовых и биржевых платформ.

Ранее россиянам рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями.

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