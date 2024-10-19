«Выхода нет только из гроба»: зачем россияне имитируют собственные похороны Психотерапевт Мартынов: черные практики могут привести к психологическим травмам

Забудьте про таблетки и походы к психоаналитику — россияне, которые хотят избавиться от страхов и тревог, теперь могут опробовать на себе «гроботерапию». Что заставляет людей идти на такой шаг и как подобные практики могут отразиться на их психике — в материале «Газеты.Ru»

«Накрыли крышкой и заколотили гвоздями»

«Гроботерпаия — это укладывание живого человека в гроб для осознания бренности бытия» — так сформулирована суть терапии на сайте одного из похоронных агентств.

«У меня вообще все есть: и семья, и дом и работа. Казалось, все прекрасно, но было ощущение, что нет определенной цели в жизни, к чему я могла бы стремиться», — рассказывает «Газете.Ru» Ольга, жительница Самары, которая опробовала подобную процедуру.

Про «гроботерапию» Ольга узнала из интернета. Перед процедурой посоветовалась со своим психологом, он идею одобрил. А вот родственники отнеслись к предстоящему сеансу «терапии» скептически.

«Было страшно, ведь ты живой человек и тебе нужно лечь в гроб», — вспоминает Ольга. Но выбрала она самый «сильный сценарий», потому что он дает наибольший эффект.

В Самаре «гроботерапию» практикует основательница похоронного бюро, танатопрактик Екатерина Костылева.

close Екатерина Костылева/VK

Ольга рассказала, что Екатерина помогла переодеться в ритуальную одежду, повязала платок и расчесала волосы. Потом ее положили в гроб, укрыли специальным покрывалом и поправили руки.

«Екатерина зачитывала прощальную речь, все было очень реалистично. Рядом были приглашенные люди, которые подходили ко мне и как будто прощались. После прощания накрыли крышкой и заколотили четырьмя гвоздями . В этот момент стало жутковато, но Екатерина всегда спрашивала, все ли хорошо, и от этого становилось спокойнее», — сказала Ольга.

Сколько стоила терапия, она не раскрыла. Но отметила, что процедура ей помогла.

«Практика дала понять, что выхода нет только из гроба. Я осознала, что все проблемы решаемы. Нужно ценить то, что ты имеешь, и не бежать вперед паровоза», — поделилась впечатлениями Ольга.

«Чем дешевле гроб — тем больше адреналина»

Основоположник «гроботерапии» в Самаре Екатерина Костылева решила запустить подобные сеансы после того, как сама полежала в гробу во время фотосессии для своего ритуального бюро.

close Екатерина Костылева/VK

«Тогда мне было страшно, потому что я верила в суеверия, да и близкие говорили, что, если лягу в гроб, то заболею или умру. Мы привыкли всегда перекладывать ответственность на кого-то другого. Вот это я проработала после того, как полежала в гробу. Я поняла, что ответственность за свою жизнь несу только я», — рассказала Екатерина «Газете.Ru».

Процедура длится от 20 до 40 минут, стоимость — от 35 тыс. рублей . Основательница похоронного бюро рекомендует выбирать самый дешевый гроб.

«От таких гробов больше адреналина, а значит — больше эффект. Также забивание гвоздей возможно только в дешевый гроб, потому что новые дорогие гробы идут на закрутках и кажется, что мы лежим, как дома, а от этого эффекта никакого нет», — считает Екатерина Костылева.

Сеанс гроботерапии может пройти не каждый. По словам Екатерины, сразу отсекаются те, кто таким образом хочет получить шок-контент для соцсетей. Кроме того, клиент должен предоставить организаторам справку от нарколога и психиатра, что у человека нет психических заболеваний и зависимостей, потому что такая процедура может нанести вред.

«Самый надежный вариант из моей практики — когда человек приходит без родственников, проходит терапию без показухи. Мы его просто укладываем в гроб, закрываем крышку и включаем классическую музыку, под которую человек лежит примерно 30 минут и думает о своей жизни, прорабатывает свои страхи», — говорит Екатерина.

Полежать в гробу предлагают во многих городах России.

Например, аналогичную терапию — за 150 тыс. рублей — проводят в центре ритуальных услуг в Иркутске. Процедура длится от 40 минут до 3,5 часов: клиента омывают, расчесывают волосы, делают макияж, одевают в ритуальную одежду и укладывают в гроб. На такие похороны можно пригласить родственников и друзей, которым после церемонии прощания с клиентом предлагают «фуршетный чай».

Иногда «гроботерапия» приобретает экстремальные формы. Духовный наставник из Ижевска Елена заживо похоронила себя и своего парня, чтобы справиться со страхом смерти.

В беседе с журналистами женщина рассказала, что пережила землетрясение во Владикавказе, вооруженный конфликт в Осетии и пандемию, из-за чего постоянно боялась умереть. Чтобы избавиться от страха смерти, она обратилась за помощью к ритуальщикам.

«Встряхнуться и почувствовать себя другим»

«Страх смерти свойствен человеку. Человек может его вытеснять, а может о нем напрямую думать. И продуктивное мышление о смерти приводит человека к тому, что он живет более осознанную и продуктивную жизнь, он понимает, что она конечна и единственная. Такие трюки, как гробокопание и гроболежание, направлены на то, чтобы человека встряхнуть и привести к тому, чтобы он стал другим, почувствовал себя другим», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» психотерапевт, основатель «Международного института психосоматического здоровья» Сергей Мартынов.

Однако он подчеркнул, что такое шоковое воздействие может напугать человека и ему придется долго восстанавливаться.

«У каждого человека есть определенная «интимная» область. Ее границы располагаются на 30-50 см от наших кожных покровов. У размещенного в гробу происходит нарушение границ «интимной» области, что привносит психологический дискомфорт. Чем дольше это нарушение — тем сильнее возникающая паника» — так на сайте ритуального агентства описывается один из побочных эффектов гроботерапии.

close Кадр из подкаста «Лицо отрасли» с Екатериной Костылевой Лицо отрасли/VK

По мнению Мартынова, сеансы гроботерапии привлекают тех, кто хочет попробовать что-то новое, кто не удовлетворен своей жизнью и ищет чудесного изменения за счет какого-то магического воздействия.

«Это также люди, которые ходят к магам, тарологам и ищут ответа в гороскопах или у ясновидящих. Эта публика живо откликается на любое новое рыночное предложение. И чем более оно будет экстравагантно по форме, тем более будет успешно финансово», — добавил психотерапевт.