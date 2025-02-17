СберСтрахование жизни в 2024 году выплатила россиянам 711 млрд рублей

По итогам 2024 года сборы СберСтрахования жизни составили 1,105 трлн рублей, а выплаты россиянам достигли 711,4 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий директор компании Евгений Щекланов на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков, посвященной итогам работы рынка страхования жизни.

По его словам, несмотря на сложности в отрасли, прошедший год оказался успешным как для компании, так и для всей страховой сферы. Он объяснил рост высокой ключевой ставкой, которая позволила предложить клиентам продукты с доходностью, сравнимой с банковскими депозитами. Щекланов уточнил, что сборы компании в прошлом году выросли на 284%, а выплаты — на 300%.

«Вложения клиентов в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) — 762,8 млрд рублей. Сборы по продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей составили 303,8 млрд рублей. Поступления по рисковому (включая кредитное и ипотечное страхование жизни) — 38 млрд рублей», — уточнили в компании.

Отмечается, что клиенты накопили 451,9 млрд рублей через программы НСЖ от СберСтрахования жизни. При этом выплаты по продуктам страхования жизни с инвестиционной составили 240 млрд рублей, а по рисковому страхованию — 20 млрд рублей. Доля выплат СберСтрахования жизни в общем объеме рынка составляет 49,1%.

В компании уточнили, что на конец 2024 года активы СберСтрахования жизни достигли 1,174 трлн рублей, а резервы по договорам страхования жизни — 915 млрд рублей.

Щекланов считает, что в 2025 году основным драйвером развития станет сегмент долгосрочного страхования жизни (ДСЖ). Отмечается, что компания планирует запустить соответствующие продукты во втором квартале текущего года. При этом в СберСтраховании жизни отметили, что общий объем сборов рынка по ДСЖ будет зависеть от готовности других участников рынка представить свои предложения, а также от внедрения новых налоговых льгот для страхования жизни.