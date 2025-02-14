Альфа-Банк запустил линейку винных токенов

Альфа-Банк совместно с компанией Luding Group выпустили на платформе А-Токен гибридные цифровые права на вино, сообщается на сайте банка.

Как рассказал директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон, подобные выпуски демонстрируют гибкость и инновационность цифровых финансовых активов.

«Они открывают новые возможности для производителей и дистрибьюторов любой продукции, позволяя привлекать финансирование в короткие сроки. Этот подход способствует вовлечению как традиционных инвесторов, заинтересованных в финансовой прибыли, так и тех, кто рассматривает этот инструмент как способ покупки качественного продукта», — добавил он.

Отмечается, что новый инструмент сочетает в себе традиции виноделия и современные технологии. Он позволяет инвестировать в винодельческую отрасль через гибридные цифровые права. Так, инвесторы по завершении инвестиционного периода могут выбрать бутылку вина, крепкий алкогольный напиток или выплату купонного дохода.

«Мы рады представить инновационный инструмент — винный токен. Он сочетает в себе элементы инвестиций и традиционных продаж. Уникальный формат позволяет нашим клиентам не только ознакомиться с базовыми активами, но и инвестировать в высококачественное вино», — рассказал начальник финансового управления ООО «Лудинг» Генрих Авакян.

В Альфе уточнили, что цена одного ЦФА соответствует стоимости бутылки вина или крепкого напитка. Приобретение ЦФА осуществляется по номинальной стоимости актива. Прием заявок стартовал 14 февраля. Кроме того, с 14 апреля по 11 августа держатели актива смогут подать запрос на получение бутылки вина через платформу А-Токен. При этом в случае, если инвестор не заберет физический актив раньше срока, денежная доходность составит 30% годовых.

Общий объем эмиссии десяти выпусков составит более 85,5 рублей. Инструмент доступен для широкого круга инвесторов, включая неквалифицированных. Срок размещения составит 6 месяцев.