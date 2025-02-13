Молодые россияне стали чаще открывать свое дело

В 2024 году свой бизнес зарегистрировали на треть больше молодых россиян, чем годом ранее. Чаще всего в качестве сферы деятельности предприниматели выбирали интернет-торговлю. Об этом сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Из общего количества запущенных предприятий малого бизнеса в 2024 году 41% были открыты молодыми людьми в возрасте до 35 лет, 14% — от 18 до 25 лет.

Мужчины открывали бизнес чаще женщин (57% и 43% соответственно).

Больше всего новых предприятий россияне зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Башкортостане и Татарстане. Причем в Краснодарском крае этот показатель за год вырос на 21%.

По словам Алексея Шашкина, самым «молодым» регионом по итогам 2024 года оказалась Ингушетия — каждый четвертый бизнес в республике был открыт предпринимателем до 25 лет.

Российские предприниматели в 2024 году открыли 189 тыс. новых ИП и ООО, используя сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» в дочерней компании Сбера «Деловая среда».

Всего за время существования сервиса, начиная с 2018 года, было зарегистрировано 700 тыс. новых предприятий.

В целом среди российских предпринимателей наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.

В Москве из 10 самых популярных направлений бизнеса за прошедший год наибольший прирост по регистрациям показали операции с недвижимым имуществом (+28%), в Санкт-Петербурге — сухопутный и трубопроводный транспорт (+56%). В Алтайском и Приморском краях, Воронежской области и Дагестане лучшая динамика отмечена в строительстве (+68%, 51%, 38% и 31% соответственно).