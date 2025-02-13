Бизнес в РФ предупредили о росте трат на музыку в общественных местах

Бизнесу придется платить больше за право проигрывать те или иные музыкальные композиции в общественных местах в связи с перерасчетом отчислений, полагающихся Российскому Авторскому Обществу (РАО). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные организации.

По информации журналистов, РАО решило обновить ставки ежемесячных отчислений за использование фоновой музыки в торговых комплексах и иных заведениях. Общество пересмотрело размер взимаемой с предпринимателей платы впервые с 2019 года.

«Размер отчислений зависит от ряда факторов: регион деятельности, тип заведения, его площадь и так далее», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что теперь торговые центры в городах-миллионниках будут платить 25,5 тыс. рублей за использование музыки. Размер отчислений увеличился на 12%, до этого он составлял 22,7 тыс. рублей.

Кофейням и ресторанам площадью 100 квадратных метров придется выплачивать по 8 тыс. рублей, хотя раньше с них взимали по 6,8 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей соответственно. При этом ставка для фитнес-клубов осталась прежней — 9 тыс. рублей.

В РАО отметили, что одной из предпосылок для пересмотра отчислений послужила «естественная трансформация рынка». К примеру, это касается произошедшего за последние годы «размытия границ» между типами заведений общественного питания.

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