Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «РН-Няганьнефтегаз» назвали результаты проекта повышения производственной эффективности

Компания «РН-Няганьнефтегаз» повысила производственные показатели
close
Пресс-служба «Роснефти»

Экономический эффект от программы производственной эффективности компании «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий блок «Роснефти», превысил 2 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты компании разработали и утвердили 18 новых проектов, направленных на улучшение производственных показателей. Они включают меры по снижению затрат на строительство, увеличению межремонтного периода для скважин и уменьшению удельного энергопотребления.

Одним из наиболее эффективных проектов в компании назвали использование разрезных тройников — устройств, позволяющих подключать новые кустовые площадки к действующим системам без остановки перекачки продукта через основной трубопровод. Внедрение этой технологии дало экономический эффект почти в 600 млн рублей.

Еще одним важным элементом программы стало многостадийное кислотное обрабатывание призабойной зоны горизонтальных скважин с использованием потокоотклонителя нефти. Использование этой технологии привело к дополнительной добыче и принесло эффект свыше 600 миллионов рублей.

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» внесли более 140 инициатив, направленных на увеличение объема добычи нефти, снижение затрат и улучшение условий труда.

В компании проводится обучение персонала и обсуждаются наиболее успешные технологические решения, чтобы вовлечь работников в инициативную и исследовательскую деятельность.

Системный подход к повышению производственной эффективности «Роснефти» называют одним из главных направлений стратегии развития компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами