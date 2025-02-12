В «РН-Няганьнефтегаз» назвали результаты проекта повышения производственной эффективности

Экономический эффект от программы производственной эффективности компании «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий блок «Роснефти», превысил 2 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты компании разработали и утвердили 18 новых проектов, направленных на улучшение производственных показателей. Они включают меры по снижению затрат на строительство, увеличению межремонтного периода для скважин и уменьшению удельного энергопотребления.

Одним из наиболее эффективных проектов в компании назвали использование разрезных тройников — устройств, позволяющих подключать новые кустовые площадки к действующим системам без остановки перекачки продукта через основной трубопровод. Внедрение этой технологии дало экономический эффект почти в 600 млн рублей.

Еще одним важным элементом программы стало многостадийное кислотное обрабатывание призабойной зоны горизонтальных скважин с использованием потокоотклонителя нефти. Использование этой технологии привело к дополнительной добыче и принесло эффект свыше 600 миллионов рублей.

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» внесли более 140 инициатив, направленных на увеличение объема добычи нефти, снижение затрат и улучшение условий труда.

В компании проводится обучение персонала и обсуждаются наиболее успешные технологические решения, чтобы вовлечь работников в инициативную и исследовательскую деятельность.

Системный подход к повышению производственной эффективности «Роснефти» называют одним из главных направлений стратегии развития компании.