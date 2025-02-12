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Российские салоны красоты стали больше зарабатывать

«Эвотор»: оборот салонов красоты в России в 2024 году вырос в 2 раза
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Виталий Аньков/РИА Новости

Оборот салонов красоты в России по итогам 2024 года увеличился в 2 раза относительно года ранее, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «ЮKassa», проведенного совместно с компанией «Эвотор».

Отмечается, что по итогам прошедшего года средний чек салонов красоты вырос на 6%, до 3,03 тысячи рублей. В январе 2025 года средняя стоимость похода в барбершоп выросла на 7% по сравнению с январем 2024 года, до 1,76 тысячи рублей.

В обычных парикмахерских мужская стрижка увеличился в цене на 5%, до 924 рублей. Средняя цена маникюра по стране выросла на 10%, до 2,16 тысячи рублей.

На прошлой неделе президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов сообщил, что в России основными потребителями услуг салонов красоты по итогам 2024 года стали мужчины. По словам специалиста, в последнее время активно развиваются барбершопы и салоны красоты полного цикла, где основные посетители — это мужчины.

В первой половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании «Контур.Фокус» написало, что салоны красоты в России в 2024 году чаще отрывались, чем закрывались, но в январе количество ликвидаций салонов красоты превысило число открытий новых таких заведений.

Ранее эксперт объяснил массовое закрытие салонов маникюра в России.

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