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Сенаторы приняли законопроект о введении «периода охлаждения» по кредитам

Совфед одобрил проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается ввести «период охлаждения» по потребительским кредитам. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Авторами закона выступили сенаторы РФ Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Артем Шейкин и депутаты Государственной Думы. Законодательные изменения направлены на защиту граждан от принуждения к оформлению кредитов путем обмана и злоупотребления доверием», — говорится в сообщении.

Согласно документу, после принятия новых норм кредитные организации будут обязаны предоставлять россиянам потребительские кредиты с отсрочкой. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период зачисления средств будет составлять минимум четыре часа, для займа свыше 200 тысяч рублей — минимум 48 часов.

Накануне депутаты Госдумы приняли данный законопроект. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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