Украина сделала Европе предложение по газу

Украина намерена закупать сжиженный природный газ у США, а также предложить европейцам использовать украинские подземные хранилища для размещения и их СПГ. Об этом заявил глава украинмкого МИД Андрей Сибига, передает РИА Новости.

По мнению Сибиги, предложение Киева поспособствует энергетической безопасности Европы.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, у Украины нет терминалов для приема сжиженного природного газа и регазификации. Поэтому американское топливо придется разгружать где-то в Евросоюзе, что повышает стоимость газа и требует значительных инвестиций и дополнительной инфраструктуры в соседних Украине странах.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.