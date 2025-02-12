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Сервис «Афиша» стал партнером подписки СберПрайм

Подписчики СберПрайма смогут купить билеты на концерты и спектакли со скидкой
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Depositphotos

Мультимедийный сервис «Афиша» стал партнером подписки СберПрайм, объединяющей различные предложения от Сбера и других компаний. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Сотрудничество двух компаний позволит подписчикам СберПрайма покупать билеты на концерты, спектакли, выставки и другие события со скидкой.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть сайт Afisha.ru или раздел «Для жизни» в Сбербанк.Онлайн, и выбрать интересное событие — от концертов любимых исполнителей до арт-выставок и премьерных спектаклей. Пользователям доступны тысячи мероприятий по всей стране, исключая киносеансы.

После этого при оплате билета необходимо выбрать скидку для подписчиков СберПрайма и оплатить покупку картой Сбера или через SberPay.

Благодаря рекомендациям Afisha.ru процесс выбора мероприятия и оплаты занимает несколько минут.

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