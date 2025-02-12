В Саудовской Аравии откроется магазин «Золотого яблока»

Российский парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» планирует начать работу в Саудовской Аравии. Об этом рассказали в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев ретейлер запустит интернет-магазин на территории королевства. Кроме того, в городе Джидда откроется первый офлайн-магазин «Золотого яблока» в стране.

«Флагманский магазин <...> площадью около двух тысяч квадратных метров будет местом для покупок, бьюти-консультаций и мастер-классов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что компания намерена создать более 100 новых рабочих мест в ходе первого этапа выхода на рынок Саудовской Аравии. При этом около 50% из них займут проживающие в королевстве женщины.

Комментируя ситуацию, представитель Российского экспортного центра в королевстве Абдулселим Вагабов заявил, что компании из РФ начинают проявлять все больший интерес к работе в Саудовской Аравии. Ретейлеры выходят на соответствующий рынок по онлайн-каналам, сотрудничая с дистрибьюторами и открывая монобрендовые магазины.

«Золотое яблоко» станет не только первым российским бьюти-ретейлером, вышедшим на рынок королевства, но и первым мультибрендовым ретейлером, который выйдет омниканально», — добавил он.

Саудовская Аравия станет третьей страной присутствия «Золотого яблока» на Ближнем Востоке и шестой — в целом. В настоящее время парфюмерно-косметический ретейлер работает в РФ, Белоруссии, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре.

Ранее ряд иностранных брендов изъявили желание возобновить работу в РФ.