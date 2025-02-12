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Объем российского рынка военных технологий вырос до 300 млрд рублей

«Ъ»: объем рынка военных технологий в России достиг 300 млрд рублей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Объем рынка военных технологий в России в 2024 году составил 300 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные инвестфонда ЭРА.

Ключевыми сегментами стали беспилотные летательные аппараты (свыше 100 млрд рублей), а также средства радиоэлектронной борьбы (около 30 млрд рублей), говорится в публикации. Информация по другим сегментам не раскрывается.

В текущем году ключевыми направлениями для развития будут автоматизированные БПЛА, средства РЭБ, биомедицина, робототехника, а также искусственный интеллект. Опрошенные изданием аналитики подчеркнули, что в ближайшие пять лет рынок может удвоиться, в том числе за счет медицины и инфраструктуры.

По данным «Ъ», дефицит частных инвестиций может препятствовать развитию коммерческого рынка военных технологий в России.

Новость дополняется.

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