В Саратовской области чиновники получили надбавки до 400% от оклада

Власти Саратовской области повысили оклады чиновникам, увеличив их до 400% от первоначального размера, что вызвало недовольство местных жителей, которые отдают часть своих сбережений на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал Balakovo PRO.

Перед зданием администрации Балаковского района в городе Балаково прошел одиночный пикет, который устроила активистка Надежда Познякова. Женщина встречала чиновников с плакатом «Балаковцы помогают бойцам СВО, а депутаты – чиновникам Барулина надбавками до 400% ?! Ни стыда, ни совести?!».

Женщина рассказала журналистам, что в настоящее время проходит лечение от онкологического заболевания. Она призналась, что ей неловко обращаться за помощью, даже когда это необходимо, а вот чиновникам, по ее мнению, такая проблема не кажется серьезной. По словам Поздняковой, она надеялась, что при новом главе Балаковского района Сергее Барулине не возникнет причин для проведения акций протеста, однако недавние события заставили ее изменить свое мнение.

Как передает Balakovo PRO, во время пикета к активистке подошла специалист по связям со СМИ Юлия Ивлиева. Она заявила Позняковой, что у работников администрации невысокие заработные платы. Затем она обратилась к журналисту портала с просьбой удалить снятую им видеозапись с ее словами.

Согласно материалу Balakovo PRO, 11 февраля глава Балаковского района Сергей Барулин в ходе совещания в администрации прокомментировал доплаты чиновникам. По его словам, чиновниками долго не поднимали зарплаты, а нынешняя надбавка является мотивацией, чтобы у сотрудников администрации было стремлении лучше работать. По словам Барулина, их реальная зарплата увеличились примерно на 20 тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали искать новую работу весной и осенью.