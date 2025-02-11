Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компании ДФО привлекут 15,4 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Корпорация МСП выделила 7,7 млрд рублей на поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
close
Unsplash

Корпорация МСП учредила специальный лимит «зонтичных» поручительств в размере 7,7 млрд рублей для финансирования малых и средних предприятий в регионах Дальнего Востока, за исключением Приморского и Хабаровского краев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Предполагается, что данная программа позволит банкам-партнерам Корпорации МСП в 2025 году предоставить кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму не менее 15,4 млрд рублей. Лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, обратная связь от представителей бизнеса и региональных властей демонстрирует высокий спрос на такие меры поддержки. При этом активнее всего лимиты используются в двух крупнейших субъектах ДФО.

«Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит «зонтичных» поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ» — добавил Исаевич.

Отмечается, что в рамках программы МСП Банк открыл хабаровской сельскохозяйственной компании «Спорос» кредитные линии на сумму 1,3 млрд рублей. Это позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции.

Также привлеченное в дочернем банке Корпорации МСП финансирование на сумму 500 млн рублей под «зонтичное» поручительство позволило малой технологичной компании «Швачер» из Владивостока расширить производство программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Как объяснили в Корпорации МСП, «зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам корпорации лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Отмечается, что подобные поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. При этом сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами