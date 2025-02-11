Компании ДФО привлекут 15,4 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Корпорация МСП учредила специальный лимит «зонтичных» поручительств в размере 7,7 млрд рублей для финансирования малых и средних предприятий в регионах Дальнего Востока, за исключением Приморского и Хабаровского краев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Предполагается, что данная программа позволит банкам-партнерам Корпорации МСП в 2025 году предоставить кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму не менее 15,4 млрд рублей. Лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, обратная связь от представителей бизнеса и региональных властей демонстрирует высокий спрос на такие меры поддержки. При этом активнее всего лимиты используются в двух крупнейших субъектах ДФО.

«Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит «зонтичных» поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ» — добавил Исаевич.

Отмечается, что в рамках программы МСП Банк открыл хабаровской сельскохозяйственной компании «Спорос» кредитные линии на сумму 1,3 млрд рублей. Это позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции.

Также привлеченное в дочернем банке Корпорации МСП финансирование на сумму 500 млн рублей под «зонтичное» поручительство позволило малой технологичной компании «Швачер» из Владивостока расширить производство программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Как объяснили в Корпорации МСП, «зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам корпорации лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Отмечается, что подобные поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. При этом сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.