Страховую выплату Ozon за пожар назвали редким примером крупной компенсации без суда

Получение Ozon выплаты в 6,4 млрд рублей от «Ингосстраха» в качестве возмещения ущерба, связанного с пожаром в логистическом центре на Новой Риге, является прекрасным примером досудебного урегулирования. Об этом рассказал партнер юридической фирмы Nova Inc. Павел Желновод.

По его словам, сторонам удалось прийти к соглашению и определить общий размер выплаты, что стало прекрасным примером страховой медиации.

«Это позволит избежать длительных судебных разбирательств и получить компенсацию без промедлений, что, вероятно, положительно скажется на показателях маркетплейса», — сказал Желновод.

В качестве примеров сложных взаимоотношений страховщиков и страхователей эксперт привел затянувшиеся судебные дела, связанные со спорами о выплатах страхового возмещения крупному бизнесу, которые могут длиться годами. Например, двухлетнее разбирательство между бывшим официальным дистрибьютором продукции Apple в России компанией ReStore и его страховщиком – «Энергогарантом». Причиной спора стала страховая выплата за пожар на подмосковном складе с электроникой весной 2022 года, где хранилась продукция Apple.

При этом эксперт невысоко оценивает шансы получить страховые выплаты для владельца сгоревшего склада «Ориентир Запад-1». Он напомнил, что компания «Ориентир Запад-1» (входит в ГК «Ориентир») подала в суд на «АльфаСтрахование» по поводу выплаты за пожар на том самом складе на Новорижском шоссе. По его словам, «Ориентиру» было отказано в выплате, и сейчас он судится со своей страховой компанией. Дело рассматривается в первой инстанции уже год и не известно сколько еще будет рассматриваться, тем более другой суд уже признал его нарушения в организации систем пожаротушения».

Ранее Клинский городской суд признал одного из пропавших без вести сотрудников склада погибшим и обязал «Ориентир Запад-1» выплатить его матери 1 млн рублей моральной компенсации. В ходе рассмотрения дела были раскрыты результаты расследования Государственной инспекции труда по Московской области, согласно которым «Ориентир Запад-1» неудовлетворительно организовала работы по строительству склада. Это было признано основной причиной несчастного случая, повлекшего гибель сотрудника.

Сегодня Ozon заявил о получении выплаты в 6,4 млрд рублей от «Ингосстраха» в качестве возмещения ущерба, связанного с пожаром в логистическом центре на Новой Риге. Также это подтвердили в пресс-службе страховой компании.