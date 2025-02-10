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«Альфа-Банк» признан технологическим лидером по версии The Economic Observer

Аналитики The Economic Observer оценили достижения «Альфа-Банка» в финтехе
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Пресс-служба Альфа-Банка

«Альфа-Банк» признан лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня» (World-Class Technology Leadership Award) по версии китайского делового издания The Economic Observer. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Эксперты отметили технологические достижения «Альфа-Банка», указав, что компания успешно проводит цифровую трансформацию с помощью передовых решений и инноваций.

Организаторы премии констатировали, что «Альфа-Банк» использует искусственный интеллект для создания ИИ-ассистентов и сервисных платформ, которые могут реагировать на потребности клиентов в режиме реального времени и предоставлять индивидуальные финансовые решения.

Так, служба поддержки клиентов банка быстро и точно отвечает на запросы клиентов, что помогает решать проблемы и повышать эффективность обслуживания.

Еще один аспект — анализ больших данных, благодаря чему «Альфа-Банк» может получить глубокое представление о том, что необходимо клиенту.

Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский напомнил, что компания получает признание в Китае уже третий раз за последние несколько месяцев.

«Награда за технологическое лидерство мирового класса — важное достижение не только для «Альфа-Банка», а для всей российской финансовой сферы. Российские технологии развиваются и занимают ведущие позиции в мировом масштабе. Я горжусь тем, что мы являемся частью этого прогресса», — заявил он.

Журнал The Economic Observer ежегодно вручает международную премию за достижения в бизнесе и финтехе.

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