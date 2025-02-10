ВТБ разрешил открывать одновременно два накопительных счета с надбавками

С 10 февраля клиенты ВТБ могут одновременно использовать два накопительных счета с любым способом начисления процентов — на минимальный ежемесячный или ежедневный остаток. При этом на оба счета к базовой ставке начисляются надбавки. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В финансовой организации напомнили, что ранее можно было открыть только один накопительный счет.

Нововведение позволит эффективно распределять денежные средства для формирования накоплений, пояснили в банке.

Отмечается, что приветственная ставка для новых клиентов может быть применена только к одному накопительному счету, в то время как надбавки к базовой ставке можно получать сразу на оба счета.

Для владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставляет возможность получить до 20% годовых на оба счета за счет надбавок, например, при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ.

В результате клиенты, получающие в ВТБ зарплатные или пенсионные зачисления, могут дополнительно получить надбавку 2% годовых к базовой ставке сразу на два накопительных счета.

Заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова назвала накопительный счет гибким, но при этом эффективным инструментом управления денежными средствами.

«Часто клиенты используют его как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты. Мы решили запустить второй накопительный счет, чтобы наши клиенты могли увеличивать свои сбережения в два раза быстрее», — заявил топ-менеджер банка.

В компании отметили, что в 2024 году количество накопительных счетов клиентов выросло на 20% (в 2023 году рост был всего 2%). В прошлом году клиенты открыли в банке более 4,6 млн накопительных счетов, а объем их портфеля превысил 1,8 трлн рублей.