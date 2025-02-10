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Эксперты предсказали, на сколько вырастут реальные зарплаты в России в 2025 году

«Известия»: реальные зарплаты в России к 2025 году вырастут лишь на 3,3%
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Depositphotos

Реальные доходы россиян в 2025 году увеличатся всего на 3,3%, что существенно ниже предыдущих ожиданий. Такой прогноз представлен в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которым ознакомились «Известия».

Основными причинами замедления называют высокую инфляцию, стагнацию в промышленности и сфере услуг, а также сокращение инвестиций.

«Даже с учетом индексации номинальных зарплат реальные доходы практически не изменятся. Инфляция «съест» большую часть прироста», — заявил ведущий экономист АКРА Дмитрий Куликов.

По его словам, наиболее уязвимыми окажутся работники бюджетной сферы и регионы с низкой диверсификацией экономики.

Отмечается, что в 2024 году рост реальных доходов прогнозировался на уровне 4,1%, но фактически составил лишь 2,8%. С 2020 года динамика замедлилась в 1,5 раза из-за санкционного давления и структурных проблем.

Минэкономразвития анонсировало пакет мер для стимулирования доходов, в который входят повышение МРОТ на 8% с 2025 года, субсидии малому бизнесу для создания новых рабочих мест, программы переобучения для сотрудников стагнирующих отраслей. Однако, как отмечают эксперты, эти шаги не компенсируют влияние инфляции, которая в 2025 году может достичь 6–7%.

Ранее экономист объяснил причины роста разрыва между бедными и богатыми россиянами.

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