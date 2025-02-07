В Москве резко упадет число премиальных квартир

Девелопер Раджабова: ввод премиального жилья в Москве упадет на 33% в 2025 году

В 2025 году московские застройщики планируют полностью или частично завершить 27 премиальных и элитных проектов. Это на 40% меньше, чем годом ранее (45 комплексов). Планируемый ввод корпусов сократился на 33% (71 корпус против 106 годом ранее), рассказала «Газете.Ru» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«В этом году число премиальных и элитных жилых проектов упадет на 40%, корпусов — на 33%. Средняя цена квадратного метра премиального жилья со сроком ввода в 2025 году — порядка 695 тыс. рублей. Самая доступная квартира в проектах премиум-класса со вводом в 2025 году находится в ЖК в Ростокино. Студия площадью 28,2 кв. м продается за 16,2 млн рублей. Однако минимальная средняя цена квадратного метра зафиксирована в жилом комплексе в районе Преображенское — 505,7 тыс. рублей», — отметила Раджабова.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева уточнила, что самая дорогая квартира премиум-класса со вводом в 2025 году расположена в ЖК в Даниловском районе. Трехкомнатный лот площадью 241,1 кв. м обойдется в 263,7 млн рублей.

Средняя цена квадратного метра элитного жилья со сроком ввода в 2025 году — 2,5 млн рублей. Самый доступный лот в проектах элитного класса со вводом в 2025 году находится в ЖК в Дорогомиловском. Однокомнатная квартира площадью 45,8 кв. м продается за 56,9 млн рублей. Наиболее дорогой лот в элитных новостройках со сроком ввода в 2025 году представлен в апарт-комплексе в Хамовниках. Пентхаус площадью 505,7 кв. м стоит более 2 млрд рублей.

По данным «Метриум Премиум», в минувшем году средняя цена квадратного метра первичного жилья в премиум-классе выросла на 19,8%, в элитном сегменте — на 16%, что превосходит официальные темпы инфляции.

Ранее сообщалось, что в Москве резко сократится число квартир бизнес-класса.