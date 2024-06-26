Ковальчук заявил о лидерстве «Росатома» в строительстве экспортных энергоблоков

Госкорпорация «Росатом» не имеет конкурентов в строительстве экспортных энергоблоков, за исключением Китая. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

«Если исключить Китай, то 100% экспортных станций в мире строит Росатом. У нас конкурентов нет в мире», — сказал он.

Ковальчук, выступая на открытии обновленного музея первой в мире АЭС в день 70-летия ее пуска, подчеркнул, что РФ необходимо придерживаться такой тенденции и сохранять статус лидера в этой сфере.

Недавно директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что наложение санкций на «Росатом» негативно скажется на мировой ядерной безопасности. Он подчеркнул, что российская атомная компания является крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире.

Глава МАГАТЭ также назвал Россию ведущей ядерной державой. Гросси подчеркнул, что агентство продолжит сотрудничество со страной.

Ранее Гросси оценил решение США ввести запрет на импорт урана из РФ.