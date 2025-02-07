Один из крупнейших застройщиков Emaar Properties может реализовать проекты в Казани

Основатель и управляющий директор Emaar Properties Мохамед Али Рашед Алаббар обсудил главой Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным различные инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в городе с его участием.

Обсуждение прошло в рамках планерной сессии «Устойчивое развитие как единственно возможная стратегия» в рамках международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Как отметил Алаббар, устойчивость является ответственностью каждого.

«Устойчивость не ограничивается бережливым отношением к ресурсам и энегроэффективностью. Устойчивость – это не просто материалы, это ваше поведение. Качество во всем: в строительстве, в проектировании, в управлении», — сказал он.

Алаббар добавил, что разрабатываемые им проекты устойчивы, потому что его компания строит здания хорошего качества.

«Если люди в наших объектах улыбаются, чувствуют себя частью цивилизованного мира, значит это устойчивая архитектура», — отметил он.

Также Мохамед Али Рашед Алаббар ведет деятельность в сфере розничной торговли на территории более 20 стран Ближнего Востока, Северной и Южной Африки, Центральной и Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии и США.

Напомним, в форуме «Казаныш» в Казани принимают участие более 11 тыс. экспертов из 23 стран, среди которых меры и главные архитекторы городов государств объединения «БРИКС», ректоров ведущих архитектурных университетов, градостроителей, девелоперов, реставраторов и урбанистов. Деловая программа форума включает в себя 8 тематических треков и более 115 сессий.