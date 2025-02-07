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Альфа-Банк и Termoland провели третий совместный выпуск ЦФА

Альфа-Банк и ГК «Основа» выпустили ЦФА с доходностью 28% годовых
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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Альфа-Банк совместно с ГК «Основа» на платформе А-Токен провели выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для федеральной сети Termoland, сообщается на сайте банка.

Как рассказал директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон, это третье совместное с ГК «Основа» размещение ЦФА. По его словам, для банка это стало важным показателем доверия со стороны эмитентов. Он подчеркнул, что российские компании становятся все более активными в использовании нового финансового инструмента.

«Альфа-Банк обладает значительным опытом в области ЦФА, являясь крупнейшей платформой в России и центром экспертизы по организации размещений. Ключевым преимуществом ЦФА является их высокая гибкость, что позволяет эффективно отвечать на растущие потребности бизнеса и инвесторов», — добавил Додон.

Как уточнили в банке, ставка купона составляет 28% годовых, срок обращения ЦФА — 9 месяцев. При этом держатели актива получат промокод со скидкой на посещение любого комплекса Termoland.

Отмечается, что возможность приобретения доступна всем желающим при вложении от 1 тыс. до 600 тыс. рублей. В свою очередь, квалифицированные инвесторы могут инвестировать сумму больше.

Для участия в выпуске, прием заявок на который стартовал 7 февраля и продлится до 14 февраля, необходимо иметь счет физического лица в Альфа-Банке.

Привлеченные средства пойдут на развитие крупнейшей в России сети городских курортов Termoland. По оценкам консалтинговой компании Nikoliers, оператор сохранит лидерство на рынке термальных комплексов в ближайшие 3–4 года, увеличивая свою долю выше 35% благодаря региональной экспансии.

Напомним, первый выпуск ЦФА Termoland был проведен в июле прошлого года. По его итогам было привлечено 500 млн руб. инвестиций от более чем 3,8 тыс. инвесторов со средним чеком сделки свыше 130 тыс. руб. При этом книга заявок была закрыта за 2 дня планируемой даты. Второй выпуск осуществили в конце 2024 года. Тогда средний чек сделки увеличился до 164 тыс. рублей.

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