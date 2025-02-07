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Россиянам рассказали о популярной мошеннической схеме

Юрист Салкин: мошенники часто навязывают услуги по завышенной цене
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Shutterstock

Одной из популярных в настоящее время мошеннических схем является навязывание услуг по завышенной стоимости, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с интернет-изданием News.ru.

Как уточнил Салкин, злоумышленники прикидываются сотрудниками управляющей компании или контролирующей организации и предлагают замену труб водоснабжения под предлогом ближайшего капремонта. Также могут предлагать замену плит либо установку датчиков пожарной сигнализации. В итоге такая услуга обойдется в несколько раз дороже, чем если бы ее оказывали не мошенники.

По словам юриста, чаще всего у мошенников получается обмануть пенсионеров.

В пятницу заместитель директора департамента развития продуктов и директор продуктового портфеля компании VisionLabs Татьяна Дешкина рассказала, что каждая третья мошенническая атака в 2025 году будет совершаться с применением технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), что выльется в миллионы подобных инцидентов в месяц.

Ранее была названа сумма, которую потеряли россияне из-за мошенников.

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