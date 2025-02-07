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В «СберИнвестициях» назвали облигации лидером по чистому притоку средств

Клиенты «СберИнвестиций» стали чаще покупать ценные бумаги
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Depositphotos

Объем покупок за вычетом продаж ценных бумаг среди клиентов «СберИнвестиций» в январе 2025 года оказался на 3 млрд больше, чем в январе 2024 года, сообщили в пресс-службе Сбера.

Также приток средств на брокерские счета в «СберИнвестициях» вырос на 12 млрд рублей по сравнению с январем 2024 года.

По итогам января облигации стали лидером по чистому притоку средств брокера Сбера, составив 15 млрд рублей.

Также эксперты отметили, что в январе 2025 года нетто-покупки акций достигли почти 4 млрд рублей.

По словам директора управления электронных рынков Сбера Аиши Кубезовой, инвесторы в начале 2025 года переключили свое внимание на ОФЗ и акции.

«В течение 2024 года такие фонды денежного рынка выбирали инвесторы в том числе с высоким риск-профилем, потому что рынок акций показывал отрицательную динамику. Сейчас, когда появились перспективы роста, они переложили часть своих средств в акции», — рассказала она.

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